ФИФА хочет провести финал чемпионата мира 2030 года на стадионе «Реала» в Мадриде

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет провести финал чемпионата мира 2030 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, сообщает испанское онлайн-издание Marca.

Финальная часть чемпионата мира — 2030 должна пройти летом в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира. ЧМ-2030 пройдёт спустя ровно сто лет после первого в истории чемпионата мира.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, обыгравшая в финале национальную команду Италии. В 2026 году пройдёт 23-й в истории чемпионат мира по футболу, его примут США, Мексика и Канада. Финальная часть турнира продлится чуть больше месяца — с 11 июня по 19 июля. Финал пройдёт на стадионе «Метлайф» в Соединённых Штатах Америки.