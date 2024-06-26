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Константин Кучаев: для такого клуба, как ЦСКА, шестое место — плохой результат

Константин Кучаев: для такого клуба, как ЦСКА, шестое место — плохой результат
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев, ранее выступавший за ПФК ЦСКА, оценил результаты армейцев в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Я в целом за РПЛ всегда слежу. Смотрю игры, когда есть время. Конечно, и за ЦСКА наблюдал — ведь у меня там осталось много друзей.

Для клуба шестое место — плохой результат. Команда с таким подбором игроков должна всегда бороться за самые высокие места. Сложно сказать, заслуживал ли ЦСКА большего. В этом сезоне много команд хорошо играли. Я вообще придерживаюсь мнения: какое место занял, такое и заслужил. Значит, в прошлом чемпионате ЦСКА наработал на шестое», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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