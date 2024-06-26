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89-летний волонтёр рассказал о своей мотивации работать на Евро-2024 в Германии

89-летний волонтёр рассказал о своей мотивации работать на Евро-2024 в Германии
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89-летний волонтёр Райнер Спанкух рассказал, почему в своём солидном возрасте продолжает работать на футболе, в том числе на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Я начал работать волонтёром в 2006 году, на чемпионате мира в Лейпциге. Когда я достиг пенсионного возраста, мне хотелось продолжать иметь работу, чем-то заниматься, быть среди людей. Это и привело меня к тому, чем я занимаюсь сегодня.

Я работаю на различных мероприятиях почти каждый год с 2006 года, обычно это по шесть-семь мероприятий в год. Я также работаю волонтёром у «РБ Лейпциг», отвечаю за работу с посетителями и сопровождаю их в автобусных поездках на выездные матчи.

Что важнее всего, так это связь с людьми, с болельщиками. Это то, что поднимает дух, это замечательный опыт. Сейчас настроение отличное и у местных жителей. Я чувствую это как волонтёр. И оно будет улучшаться по мере того, как Германия будет продвигаться по турниру», — приводит слова Спанкуха Reuters.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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