«Зениту» нужен такой пахарь, каким был Смольников». Шипицин — о трансфере Волкова

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин отреагировал на новости о трансфере 21-летнего правого защитника Сергея Волкова в санкт-петербургский «Зенит». По словам экс-футболиста, это интересное усиление для сине-бело-голубых — им нужен был фланговый защитник типажа Игоря Смольникова. В то же время Шипицин считает, что у Волкова одна мотивация для перехода в «Зенит» — выгодные условия личного контракта.

«Тут, я думаю, больше сыграли роль финансы. Волкову предложили в «Зените» хорошие условия, он хотел перейти туда и перешёл в итоге. Для «Зенита», в принципе, интересно усиление на эту позицию. Им нужен крайний защитник, который будет по 90 минут отрабатывать и впереди, и сзади. Такой пахарь, каким у них был Смольников. А по остальному… Променять свой родной клуб на какой-то другой – там только одна мотивация, наверно. Чисто условия личного контракта», — приводит слова Шипицина «Евро-футбол.Ру».