Испания — единственная сборная на Евро-2024, не пропустившая на групповом этапе

Сборная Испании осталась единственной национальной командой на чемпионате Европы 2024 года в Германии, чьи ворота ни разу не были поражены соперниками на групповом этапе турнира. Испанцы не пропустили мячей во всех трёх своих матчах на турнире.

Перед последним, 3-м туром группового этапа только сборные Испании и Франции не пропускали мячей на турнире, однако испанцы смогли обыграть Албанию, не пропустив (1:0), а французы не удержали победу над Польшей из-за гола нападающего Роберта Левандовского с пенальти (1:1).

Напомним, Испания вышла в плей-офф с первого места в своей группе. Испанцы могут стать единственной командой, выигравшей все три матча на групповом этапе Евро-2024, если Португалия не сможет обыграть Грузию в своём последней игре на данной стадии.