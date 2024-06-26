Шансы Румынии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Словакии и Румынии. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победа выведет сборную Румынии в 1/8 финала с одного из двух первых мест в группе. Ничья устроит обе команды, ведь четыре очка позволят выйти из группы даже с третьего места. Если Румыния проиграет, но останется на третьем месте по результату параллельного матча, то всё равно имеет шансы выйти из группы в зависимости от разницы мячей и результатов в квартете F.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).