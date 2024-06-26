«Люди писали, чтобы Модрич завершил карьеру». Мишкич — о реакции хорватов на вылет с Евро

Хорватский футболист «Урала» Даниэль Мишкич высказался о вылете своей сборной с Евро-2024. Он рассказал, как хорватские болельщики отреагировали на неудачу национальной команды на континентальном первенстве.

«Люди после ничьей с Италией писали, чтобы Модрич завершил карьеру в сборной, а Далич подал в отставку, но Модрич очень многое значит для нашей сборной, он плакал после игры.

Все думают, что невыход из группы – это провал, но я так не считаю, потому что группа очень тяжёлая и пропускали в самом конце матчей. Такое бывает. Может быть, этот состав изжил себя. Просто все уже привыкли к хорошим результатам от команды. Жду на чемпионате мира обновлённый состав. У нас хорошая молодёжь, есть много талантов. Жду этих талантов в сборной», – приводит слова Мишкича Metaratings.

После ничейного исхода в матче 3-го тура группы C чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словении (0:0) национальная команда Хорватии потеряла все шансы на выход в плей-офф турнира с третьего места в своей группе. Таким образом, хорваты покидают турнир на стадии группового этапа.