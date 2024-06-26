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Вендел вовремя прибыл на медосмотр «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ

Вендел вовремя прибыл на медосмотр «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ
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Полузащитник «Зенита» Вендел прибыл на медосвидетельствование в санкт-петербургский клуб перед стартом нового сезона РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, ранее появилась информация, что Вендел продлил контракт с «Зенитом». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

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