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«Ты будто психологически надламываешься». Кучаев — о чёрной полосе «Пари НН» весной

«Ты будто психологически надламываешься». Кучаев — о чёрной полосе «Пари НН» весной
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Экс-полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев рассказал, что произошло с его командой в домашнем матче с ПФК ЦСКА (2:6) в прошлом сезоне. Также Кучаев высказался о чёрной полосе нижегородцев в весенней части сезона-2023/2024.

«Не знаю. Вообще не шло. Какие-то простые голы пропускали, прямо детские. Это же не первое крупное поражение было. Уже пошла какая-то череда, прямо чёрная полоса. Первый раз в жизни я попал в ситуацию, когда у команды вообще ничего не получалось.

Ты будто психологически надламываешься. Когда постоянно проигрываешь, этот груз давит всё больше и больше. А тренер старается обстановку разрядить, чтобы не зацикливались сильно на неудачной серии и поскорее её прервали. Мы с парнями собирались, обсуждали и сами не понимали, почему так происходит», — признался Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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