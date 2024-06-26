«Ростов» объявил о переходе защитника Сако на постоянной основе

«Ростов» выкупил права на ивуарийского защитника Умара Сако. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что контракт футболиста с «Ростовом» будет рассчитан до 2027 года.

«Желаем и дальше показывать яркую и уверенную игру в футболке «Ростова»!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28 летний Умар Сако провёл 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Ранее Умар Сако перешёл в «Ростов» на правах аренды из болгарского клуба «Арда Кырджали». В прошедшем сезоне Первой лиги Болгарии он провёл 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. На счету футболиста есть одна игра за сборную Кот-д'Ивуара в 2019 году.