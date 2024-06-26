ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чехия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баньяц покинет «Краснодар» и перейдёт в «Бачка Топола» — источник

Баньяц покинет «Краснодар» и перейдёт в «Бачка Топола» — источник
Комментарии

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц близок к возвращению на родину. В услугах футболиста «быков» заинтересована «Бачка Топола», информирует «РБ Спорт». Клубы уже договариваются о трансфере Баньяца.

Интересно, что в «Краснодар» Баньяц перешёл как раз из «Бачка Топола». Этот переход состоялся в 2022 году.

В минувшем сезоне Баньяц провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Контракт игрока с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. За национальную команду Сербии футболист заигран не был. За южан полузащитник выступает с 2022 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона краснодарцы заняли второе место в таблице РПЛ. Чемпионом страны стал «Зенит».

Материалы по теме
«Зенит» сметает рынок, а новичков РПЛ будет не узнать. Сколько событий в нашем чемпионате!
«Зенит» сметает рынок, а новичков РПЛ будет не узнать. Сколько событий в нашем чемпионате!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android