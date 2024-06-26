Баньяц покинет «Краснодар» и перейдёт в «Бачка Топола» — источник

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц близок к возвращению на родину. В услугах футболиста «быков» заинтересована «Бачка Топола», информирует «РБ Спорт». Клубы уже договариваются о трансфере Баньяца.

Интересно, что в «Краснодар» Баньяц перешёл как раз из «Бачка Топола». Этот переход состоялся в 2022 году.

В минувшем сезоне Баньяц провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Контракт игрока с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. За национальную команду Сербии футболист заигран не был. За южан полузащитник выступает с 2022 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона краснодарцы заняли второе место в таблице РПЛ. Чемпионом страны стал «Зенит».