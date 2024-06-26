Футбольный клуб «Акрон» объявил о переходе защитника Вячеслава Бардыбахина, который ранее выступал за красноярский «Енисей».

Бардыбахин — воспитанник тюменского футбола. До лета 2022 года игрок прошёл все ступени юношеского, молодёжного и профессионального футбола «Тюмени», сыграв за родной клуб 50 матчей во Второй лиге и три кубковые встречи. Потом Вячеслав отправился на восток – в годичную аренду в красноярский «Енисей». Перед стартом сезона-2023/2024 состоялся уже полноценный переход 23-летнего крайнего защитника в стан сибирских «львов».

«Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.