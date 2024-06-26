Кучаев рассказал, какая сборная его больше всех впечатлила на групповом этапе Евро-2024

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал, какая сборная его больше всех впечатлила на групповом этапе чемпионата Европы — 2024. Он выделил национальную команду Испании, назвав её сильнейшей сборной на текущем Евро.

«Как можно Евро без интереса смотреть? Смотрю. По последним матчам, что мы видели, были в восторге от Испании. Судя по игре с Италией, это как будто бы самая сильная сборная на Евро. Суперматч выдали, камня на камне не оставили от итальянцев! Посмотрим, что будет дальше», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 разных городах.