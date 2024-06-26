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Фанаты сборной Англии забросали главного тренера Саутгейта стаканами из-под пива

Фанаты сборной Англии забросали главного тренера Саутгейта стаканами из-под пива
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После матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы фанаты сборной Англии забросали главного тренера Гарета Саутгейта стаканами из-под пива. Об этом сообщил The Telegraph.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Встреча завершилась вничью, со счётом 0:0.

После игры Гарет Саутгейт отправился поблагодарить трибуны с болельщиками сборной Англии, некоторые из которых бросили пивные стаканы в сторону главного тренера.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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