Хвича Кварацхелия: на Евро-2024 Грузия заслуживала большего, но таков футбол

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о выступлениях своей национальной команды на чемпионате Европы — 2024. По его мнению, грузинская национальная команда заслуживала на Евро лучших результатов, чем те, которые есть по факту.

«Думаю, неправильно говорить о прошлых матчах. Нужно думать только о Португалии. На Евро-2024 мы заслуживали большего, но таков футбол. Матч с Португалией — наш приоритет.

Это будет сложная игра, мы очень мотивированы. Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация. Мы сделаем всё. Многие не верили, что мы выйдем на Евро-2024, но мы тут. Сейчас мы думаем о победе, о том, чтобы выйти в плей-офф. Всё возможно, даже если шансы составляют 1%», — приводит слова Кварацхелии «РБ Спорт».

Напомним, по итогам двух туров группового этапа Грузия набрала одно очко. В заключительном туре команда Кварацхелии встретится с фаворитом группы — сборной Португалии. Грузины всё ещё сохраняют математические шансы на выход из группы.