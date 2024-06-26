Пикфорд стал вратарём-рекордсменом сборной Англии по «сухим» матчам на крупных турнирах

Вчера, 26 июня, голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд провёл 11-й «сухой» матч на крупном турнире. Национальная команда Англии сыграла вничью со Словенией со счётом 0:0. Таким образом, Пикфорд стал вратарём-рекордсменом сборной Англии по «сухим» матчам на чемпионатах мира и Европы.

Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция).

Джордан Пикфорд превзошёл Петера Шилтона, на счету которого 10 «сухих» матчей на крупных турнирах.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).