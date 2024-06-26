Нидерланды проиграли матч групповой стадии на крупном турнире впервые с 2012 года

Уступив национальной команде Австрии в матче 3-го тура группы D на Евро-2024, сборная Нидерландов впервые с 2012 года проиграла на групповой стадии на крупном турнире.

Напомним, матч между сборными Австрии и Нидерландов состоялся накануне, 25 июня. Игра проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился победой сборной Австрии со счётом 3:2.

Уже на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд. Затем, на 47-й минуте, форвард нидерландцев Коди Гакпо с передачи Хави Симонса сравнял счёт в игре. Но на 59-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид забил второй мяч австрийцев. Затем, на 75-й минуте, нидерландцы усилиями нападающего Мемфиса Депая вновь сравняли счёт. Однако уже через пять минут австрийцы ответили голом форварда Марселя Забитцера — 3:2.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей. После этого матча австрийцы набрали шесть очков и закончили групповой этап турнира на первом месте в квартете D. Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке.