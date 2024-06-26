ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чехия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» опровергли интерес к нападающему «Алании» Исламу Машукову

В «Оренбурге» опровергли интерес к нападающему «Алании» Исламу Машукову
Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном интересе со стороны клуба к нападающему владикавказской «Алании» Исламу Машукову.

— Появилась новость, что «Оренбург» интересуется нападающим «Алании» Исламом Машуковым.
— Мы им не интересуемся, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Metaratings сообщил, что «Оренбург» рассматривает нападающего «Алании» Ислама Машукова, который в минувшем сезоне стал вторым бомбардиром Мелбет Первой лиги.

В прошедшем сезоне Первой лиги 29-летний Ислам Машуков провёл 33 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 900 тыс.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android