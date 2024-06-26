Кучаев: Онопко за ручку по базе «Ростова» не водит

Новоиспечённый полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о процессе адаптации в южной команде.

«В прошлых клубах ни с кем из ребят из «Ростова» я не играл. Да я и не так часто их менял. А в сборных с некоторыми ребятами пересекался.

Конечно, с Виктором Савельевичем Онопко мы и в ЦСКА хорошо общались, и здесь он меня тепло встретил, как старого знакомого. Но за ручку меня по базе не водит. В этом нет необходимости. Парни тут все открытые, общительные — сами меня провоцируют на разговоры, ха-ха. Всё-таки первые дни в новой команде всегда чуть стесняешься, не так просто, но пацаны мне помогают осваиваться», — рассказал Константин Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.