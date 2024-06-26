Видео: топ-5 лучших сейвов 1-го тура группового этапа Кубка Америки

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вчера, 25 июня, завершился 1-й тур группового этапа Кубка Америки — 2024. Турнир проходит в США. «Чемпионат» предлагает посмотреть подборку лучших сейвов 1-го тура группового этапа Кубка Америки.

Состав групп Кубка Америки — 2024:

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада.

Группа В: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа С: США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

Финал турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 по московскому времени.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.