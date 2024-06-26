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Канчельскис: Англия до Евро считалась фаворитом, но играет безобразно

Канчельскис: Англия до Евро считалась фаворитом, но играет безобразно
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис раскритиковал сборную Англии за игру на чемпионате Европы — 2024.

«Сборная Англии в двух матчах на этом Евро играла безобразно. Есть футболисты, у которых есть хороший класс, но игры нет. Однако англичане прошли в плей-офф, поэтому посмотрим, как будет дальше.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Раньше тактика Саутгейта срабатывала и давала результат, а до чемпионата Европы Англия была фаворитом на бумаге, а сейчас… Редко бывает, чтобы был хороший результат и отличная игра, потому что другие сборные также хотят выигрывать, поэтому есть сопротивление. Поэтому, конечно, со стороны прессы и болельщиков большое давление и напряжение на Англию», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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