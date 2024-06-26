Фил Фоден не набрал ни одного очка по системе «гол+пас» в 10 матчах за Англию подряд

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден не набрал ни одного очка по системе «гол+пас» в 10 матчах за сборную Англии подряд.

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место в группе С.

Словения после аналогичного количества матчей группового этапа заработала три очка и расположилась на третьей строчке. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.