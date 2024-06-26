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Воспитанник «Зенита» Козлов сегодня станет игроком «Краснодара» — источник

Воспитанник «Зенита» Козлов сегодня станет игроком «Краснодара» — источник
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Воспитанник петербургского «Зенита» полузащитник «Балтики» Данила Козлов сегодня, 26 июня, будет презентован в качестве нового игрока футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Козлов уже несколько дней находится в Краснодаре и успешно прошёл медицинский осмотр. Сегодня утром он подпишет пятилетний контракт с кубанским клубом, а «Балтика» получит за трансфер полузащитника 120 млн рублей.

19-летний Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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