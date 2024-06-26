Спаллетти: плохо, что в сборной Италии есть кто-то внутри, кто сливает вещи наружу

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос журналиста о договоре между ним и игроками перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Хорватии. Встреча завершилась вничью — 1:1.

— Эта игра и стартовый состав показались, по крайней мере мне, чётким пактом между командой и её тренером. Подтвердите такое впечатление?

— Какой пакт? Переведите мне слово «пакт». Я всегда разговариваю со своими игроками. Я должен уметь слушать ушами и видеть глазами. Казалось, что команда создаётся путем многих разговоров с игроками, верно? Это не интерпретация, это так. Но то, что есть кто-то внутри, кто сливает вещи наружу, это плохо для сборной, — приводит слова Спаллетти Mundo Deportivo.