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Фанаты сборной Албании подрались друг с другом после поражения от Испании на Евро-2024

Болельщики сборной Албании подрались друг с другом после поражения от национальной команды Испании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Sun.

Напомним, матч между сборными Албании и Испании состоялся в понедельник, 24 июня. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Гленн Нюберг. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 1:0. Таким образом, Албания заняла четвёртое место в турнирной таблице группы B и завершила своё участие в Евро-2024.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» ведёт текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.