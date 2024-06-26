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Канчельскис: у сборной Грузии есть шансы в матче с Португалией, переживаю за них

Канчельскис: у сборной Грузии есть шансы в матче с Португалией, переживаю за них
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Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии. Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если посмотреть на то, как играла Грузия на этом чемпионате Европы и то, что команда могла выиграть последний матч на последних минутах, то я думаю, что у них есть шансы в игре с Португалией. Будем болеть и переживать, а также надеюсь на то, что грузины пройдут дальше.

Что касается противостояния Кварацхелии и Роналду, то главная задача — это тренерские установки. А кто кого переиграет — это не столь важно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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