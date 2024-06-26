Канчельскис: у сборной Грузии есть шансы в матче с Португалией, переживаю за них

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии. Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«Если посмотреть на то, как играла Грузия на этом чемпионате Европы и то, что команда могла выиграть последний матч на последних минутах, то я думаю, что у них есть шансы в игре с Португалией. Будем болеть и переживать, а также надеюсь на то, что грузины пройдут дальше.

Что касается противостояния Кварацхелии и Роналду, то главная задача — это тренерские установки. А кто кого переиграет — это не столь важно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.