Дания впервые в истории вышла в плей-офф на двух Евро подряд

Сборная Дании впервые в своей истории вышла в плей-офф на двух Евро подряд, сообщает телеграм-канал Squawka Football.

Напомним, накануне, 25 июня, национальная команда Дании провела свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024. Датчане играли со сборной Сербии. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0.

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступали в группе С. Их соперниками по групповому этапу были сборные Англии и Словении. Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.