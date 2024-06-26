Нападающий Украины Яремчук: надеюсь, в матче с Бельгией будет наш день

Футболист сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа с национальной командой Бельгии.

«Бельгия — это сборная высокого уровня. Нас ждёт очень тяжёлый матч. Нам нужно будет сделать что-то действительно невероятное, чтобы набрать очки в матче с таким соперником. Я очень надеюсь, что это будет день Украины, а не день Бельгии», — приводит слова Яремчука RTBF.

Напомним, матч между сборными Украины и Бельгии состоится сегодня, 25 июня. Встречу примет стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После двух матчей у украинцев три очка, точно так же как и у бельгийцев. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.