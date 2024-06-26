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Агент Дркушича заявил о повышении интереса к Ванье после групповой стадии Евро

Агент Дркушича заявил о повышении интереса к Ванье после групповой стадии Евро
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Ваньи Дркушича, высказался о росте интереса к футболисту после группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

«Сборная Словении впервые прошла групповую стадию чемпионата Европы и вошла в историю.

Что касается интереса к Ванье Дркушичу, то могу сказать, что интерес к нему возрос, потому что он отлично сыграл в этих матчах на Евро. Но не могу ничего сказать сейчас по поводу его трансфера», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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