Агент Дркушича заявил о повышении интереса к Ванье после групповой стадии Евро

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Ваньи Дркушича, высказался о росте интереса к футболисту после группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

«Сборная Словении впервые прошла групповую стадию чемпионата Европы и вошла в историю.

Что касается интереса к Ванье Дркушичу, то могу сказать, что интерес к нему возрос, потому что он отлично сыграл в этих матчах на Евро. Но не могу ничего сказать сейчас по поводу его трансфера», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).