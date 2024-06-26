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Сборная Австрии заняла первое место в группе на крупном турнире впервые с 1978 года

Сборная Австрии заняла первое место в группе на крупном турнире впервые с 1978 года
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Национальная команда Австрии заняла первое место в группе на крупном турнире впервые с 1978 года, сообщает OptaJose в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сборная Австрии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Нидерланды (3:2). Эта победа позволила коллективу Ральфа Рангника занять итоговое первое место в квартете D. В группе D также выступали сборные Франции и Польши. В итоге Австрия с шестью очками заняла в группе первое место. На втором расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

В 1/8 финала чемпионата команда Рангника сыграет со вторым местом группы F. На данный момент эту строчку занимает сборная Турции. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, обыгравшая в решающем матче прошлого турнира Англию.

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