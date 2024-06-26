Непомнящий: Португалия в любом сочетании футболистов будет сильнее, чем Грузия

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии. Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«Сборная Грузии на этом чемпионате Европы уже приятно удивила и выглядит симпатичней многих других команд. Я считаю, что сборная Португалии в любом сочетании футболистов будет сильнее, чем Грузия. Поэтому португальцы фавориты, а грузинам будет очень сложно. Но мне нравится в грузинах то, что они играют в свой футбол и не боятся никого.

Грузия уступает только потому, что у них нет много игроков уровня Португалии. Возможно, Хвича Кварацхелия не демонстрирует хороший футбол, но я его не осуждаю, потому что сложно сразу выйти на такой уровень. Надеюсь, что он сегодня сыграет получше», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.