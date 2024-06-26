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В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном уходе Соболева в «Зенит»

В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном уходе Соболева в «Зенит»
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Гендиректор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Александра Соболева. Ранее в СМИ появилась информация, что российский форвард интересен «Зениту».

«Пока трансферное окно не закрыто, с кем угодно и что угодно может произойти. У Александра в контракте прописана определённая сумма выкупа, и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс. На данный момент, как сказал Томаш Амарал, Александр — футболист основного состава «Спартака», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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