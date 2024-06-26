Кейн, Гризманн, Дембеле и Лунин — в сборной разочарований Евро-2024 от Football365

Портал Football365 представил символическую сборную разочарований чемпионата Европы 2024 года.

Символическая сборная разочарований чемпионата Европы от Football365: Андрей Лунин (Украина), Тимоти Кастань (Бельгия), Вилли Орбан (Венгрия), Йошко Гвардиол (Хорватия), Федерико Димарко (Италия), Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Доминик Собослаи (Венгрия), Антуан Гризманн (Франция), Усман Дембеле (Франция), Рафаэл Леау (Португалия), Гарри Кейн (Англия).

Сегодня, 26 июня, матчами в группах E и F завершится групповой этап турнира.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, прошедшем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).