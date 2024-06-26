«Швабра, веник и ведро с грязной водой». Валерий Непомнящий описал игру сборной Англии

Известный российский специалист Валерий Непомнящий раскритиковал сборную Англии за игру на чемпионате Европы — 2024.

«Что касается сборной Англии, то сегодня я прочёл интересное высказывание о том, что человек приходит в музей и видит картину со шваброй, веником и ведром с грязной водой. Просто ужас на это смотреть, но проходит 50 лет и выясняется, что это какой-то шедевр в изобразительном искусстве.

Мне кажется, что мы правильно говорим об англичанах. Да, скучно и не на что смотреть, а также Англия сама не играет и другим не даёт. Англичане сами не забивают и в свои ворота не дают забить. Как их осуждать? Они играют на результат. Мне не очень нравится такое, но такие команды должны быть. Хоть у меня есть сомнение, но, может быть, Англия — претенденты на золото на этом Евро?» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.