«Всё будет в порядке». Экс-защитник «Зенита» — о матче Бельгии с Украиной на Евро-2024

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

«Выступление сборной Бельгии не такое хорошее, но нормальное, ещё есть шансы на плей-офф. Плохой результат команда получила в матче со словаками, но во второй игре мы были намного лучше, заслужили победу. Я уверен, что в матче со сборной Украины бельгийцы победят, всё будет в порядке, выйдут в плей-офф», — приводит слова Ломбертса ТАСС.

Напомним, матч между сборными Украины и Бельгии состоится сегодня, 25 июня. Встречу примет стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После двух матчей у украинцев три очка, точно так же как и у бельгийцев. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.