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Кучаев объяснил спортивное долголетие капитана ЦСКА Акинфеева

Кучаев объяснил спортивное долголетие капитана ЦСКА Акинфеева
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев, ранее выступавший за московский ПФК ЦСКА, высказался о футбольном долголетии голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

— С уходом Набабкина из старой гвардии в ЦСКА остался один Акинфеев. Удивляет его спортивное долголетие?
— Нет. Акинфеев — профессионал и талант. И при этом — на воротах. Полевому было бы тяжелее доиграть до 38 лет. Я думаю, и Кирилл Набабкин физически ещё способен поиграть. И со стороны кажется, что он готов, — отметил Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

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