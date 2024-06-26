Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

УЕФА накажет FA за броски стаканов из-под пива фанатов Англии в Саутгейта

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накажет Футбольную ассоциацию Англии (FA) за броски болельщиками стаканов из-под пива в главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. Об этом сообщает британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, ранее стало известно, что после матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между Англией и Словенией (0:0) фанаты «трёх львов» забросали Саутгейта стаканами из-под пива. По завершении игры английский специалист отправился поблагодарить трибуны с болельщиками сборной Англии, некоторые из которых бросили пивные стаканы в сторону главного тренера.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).