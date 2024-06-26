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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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«Меня оскорбляют какие-то придурки». Тренер Грузии — о политике на Евро-2024

«Меня оскорбляют какие-то придурки». Тренер Грузии — о политике на Евро-2024
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о политических моментах на Евро-2024. Ранее общественность обвиняла специалиста, что на выбор состава влияет политическое вмешательство.

«Сейчас меня каждый день оскорбляют какие-то придурки — и я могу это сказать! Я говорю это снова: придурки — потому что оскорбляют совершенно не по футбольным причинам. И я не могу больше это терпеть. Я футбольный тренер и никто иной. Это всем ясно?! Кто играет, а кто не играет — это моё решение. Вот и всё», — приводит слова Саньоля The Sun.

Напомним, по итогам двух туров группового этапа Грузия набрала одно очко. В заключительном туре команда Кварацхелии встретится с фаворитом группы — сборной Португалии. Грузины всё ещё сохраняют математические шансы на выход из группы.

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