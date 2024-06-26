Радич: есть вопросы к Стойковичу по составу Сербии. У команды не было рисунка игры

Экс-вратарь «Алании», нальчикского «Спартака» и «Ростова» Деян Радич высказался о вылете сборной Сербии с Евро-2024.

– Что не получилось у сборной Сербии на этом турнире?

– Мне кажется, что у команды не было рисунка игры. Большой упор на стандарты. Всего один гол забили – и тот на последних секундах со стандарта.

– Как вам игра Влаховича?

– Сегодня Влахович вышел неплохо, но в целом на турнире смотрелся слабо. Есть определённые вопросы с выбором состава на игру. На мой взгляд, Филип Младенович должен был больше сыграть на этом турнире, — приводит слова Радича Metaratings.

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C. Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.