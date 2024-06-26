Андрей Канчельскис: у сборной Украины не будет шансов в матче с Бельгией

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии. Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«У сборной Украины не будет шансов в матче с Бельгией. В группе очень сложная ситуация, поэтому бельгийцы достаточно уверенно и спокойно обыграют украинцев», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).