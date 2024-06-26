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Андрей Канчельскис: у сборной Украины не будет шансов в матче с Бельгией

Андрей Канчельскис: у сборной Украины не будет шансов в матче с Бельгией
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Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии. Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У сборной Украины не будет шансов в матче с Бельгией. В группе очень сложная ситуация, поэтому бельгийцы достаточно уверенно и спокойно обыграют украинцев», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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