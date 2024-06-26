Гендиректор «Спартака» высказался о ситуации с Промесом

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом, у которого возникли серьёзные проблемы с законом.

«К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждёт решения суда по экстрадиции в Голландию. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно. Мы на связи с Квинси, с его адвокатами.

Готовы ли продлить контракт в случае возвращения Квинси? Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, Квинси Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником.