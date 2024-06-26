Глушенков: от болельщиков «Зенита» нет гневных комментариев

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о реакции болельщиков сине-бело-голубых на его переход.

— Вы попросили болельщиков поддержать вас. Что для этого нужно?

— Во-первых, не гневные комментарии (смеётся). Но от болельщиков «Зенита» их, конечно, нет. Во-вторых, хорошая поддержка на стадионе, — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В четверг, 20 июня, стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».

Максим Глушенков провёл в составе «Локомотива» полтора года. На его счету 54 матча, 13 забитых мячей и 26 голевых передач. В прошлом сезоне игрок стал лучшим ассистентом чемпионата России.