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Кучаев: одно дело — раз за сезон съездить в Ростов, другое — колесить по стране постоянно

Кучаев: одно дело — раз за сезон съездить в Ростов, другое — колесить по стране постоянно
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о проблемах с логистикой у футбольных клубов с юга России.

— Игроки южных команд — «Ростова», «Краснодара» — иногда жалуются на тяжёлые переезды. Ты спокойно такие вещи переносишь?
— Сложно сказать, пока я в полной мере их не прочувствовал. Одно дело — по разу за сезон съездить в Ростов и Краснодар, и другое — колесить по стране постоянно. Это разные вещи. Но, мне кажется, к этому я без проблем приспособлюсь, — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

20 июня 2024 года «Ростов» официально объявил о переходе в клуб на правах свободного агента 26-летнего полузащитника Константина Кучаева. В сезоне-2023/2024 хавбек выступал за ЦСКА (в осенней части) и «Пари НН» (в весенней части), в 26 матчах во всех турнирах отметился одним результативным пасом.

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