Глушенков поделился впечатлениями от первых дней в «Зените»

Полузащитник Максим Глушенков поделился впечатлениями от первых дней в санкт-петербургском «Зените».

«Сегодня будет только первая тренировка. Пока я только прошёл медосмотр и немного вчера погулял по городу. Впечатления хорошие», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб. 20 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе игрока. Контракт с Глушенковым подписан по схеме «4+1». Сине-бело-голубые — действующие чемпионы России. По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака выиграла шестой титул подряд.