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«Спартак» предлагает Виллиану Жозе зарплату € 1,7 млн в год — источник

«Спартак» предлагает Виллиану Жозе зарплату € 1,7 млн в год — источник
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Стали известны детали контракта, который московский «Спартак» предлагает бразильскому нападающему «Бетиса» Виллиану Жозе. Так, красно-белые предлагают 32-летнему бразильцу двухлетнее соглашение с зарплатой € 1,7 млн в год. Также в контракте предусмотрены финансовые бонусы за достижение определённых целей, информирует Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» уже согласовал условия личного контракта с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе. Соглашение сторон якобы будет рассчитано на два года, а за переход бразильца российский клуб заплатит около € 1,5 млн.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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