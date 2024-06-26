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Глушенков: когда поступило предложение от «Зенита», я думал и обсуждал переход

Глушенков: когда поступило предложение от «Зенита», я думал и обсуждал переход
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Полузащитник Максим Глушенков рассказал, как получил предложение санкт-петербургского «Зенита».

«Когда поступило предложение от «Зенита», я думал и обсуждал переход. Наверное, было ожидаемо, что «Зенит» может ко мне обратиться, потому что я стал лучшим ассистентом в прошлом сезоне», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В четверг, 20 июня, стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».

Максим Глушенков провёл в составе «Локомотива» полтора года. На его счету 54 матча, 13 забитых мячей и 26 голевых передач. В прошлом сезоне игрок стал лучшим ассистентом чемпионата России.

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