Глушенков: буду бороться за стартовый состав, в «Зените» большая конкуренция

Полузащитник Максим Глушенков высказался о переходе в санкт-петербургский «Зенит».

«Буду бороться за стартовый состав, тренироваться с полной самоотдачей. В «Зените» большая конкуренция, в таком клубе не может быть легко. Это новый этап, всё начинается заново», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В четверг, 20 июня, стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».

Максим Глушенков провёл в составе «Локомотива» полтора года. На его счету 54 матча, 13 забитых мячей и 26 голевых передач. В прошлом сезоне игрок стал лучшим ассистентом чемпионата России.