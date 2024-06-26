Глушенков рассказал, под каким номером хочет играть в «Зените»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков рассказал, под каким номером хочет играть в составе сине-бело-голубых. Предварительно он остановился на 67-м номере и объяснил свой выбор.

«С номером до конца не определился, но предварительно будет 67, потому что это регион моего родного города», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В четверг, 20 июня, стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».

Максим Глушенков провёл в составе «Локомотива» полтора года. На его счету 54 матча, 13 забитых мячей и 26 голевых передач. В прошлом сезоне игрок стал лучшим ассистентом чемпионата России.