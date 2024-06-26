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Испанский тренер Рамос вошёл в штаб Лички в «Динамо»

Испанский тренер Рамос вошёл в штаб Лички в «Динамо»
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Испанский специалист Армиче Рамос вошёл в тренерский штаб московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Испанский специалист по физподготовке уже работал с Марцелом Личкой в брестском «Динамо» и «Оренбурге».

Успехов с бело-голубыми, Армиче!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», у которого 56 очков.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом».

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