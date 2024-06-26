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Глушенков не стал отвечать на вопрос о мотивации при переходе в «Зенит»

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков не стал отвечать на вопрос о мотивации перехода в стан сине-бело-голубых.

– Какая главная мотивация перехода в «Зенит»?

– Можно не отвечать на этот вопрос?

– До перехода в «Зенит» был разговор с Семаком?

– Нет, не было, — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В четверг, 20 июня, стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».

Максим Глушенков провёл в составе «Локомотива» полтора года. На его счету 54 матча, 13 забитых мячей и 26 голевых передач. В прошлом сезоне игрок стал лучшим ассистентом чемпионата России.